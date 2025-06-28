كنز غذائي حقيقي ..شوربة الكوارع تعيد الحيوية للعظام والجسم

شوربة الكوارع، تصبح بديل مثالي للمكملات الصناعية، أثبتت شوربة الكوارع أنها ليست مجرد طبق شعبي بل كنز غذائي حقيقي غني بالفوائد الصحية التي لا تقدر بثمن.

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل شوربة الكوارع بمذاق لا يقاوم .

ما الذي يجعل شوربة الكوارع مميزة

شوربة الكوارع

شوربة الكوارع تُحضّر من سيقان المواشي سواء البقر أو الغنم وتُطهى لساعات طويلة حتى تذوب عظامها وتفرز عناصر طبيعية مغذية منها

الكولاجين وهو البروتين الأساسي لصحة المفاصل والجلد والغضاريف

الجيلاتين الذي يساعد على تحسين الهضم ودعم جدار المعدة

الأحماض الأمينية مثل الجلايسين والبرولين التي تجدد الأنسجة وتعزز المناعة

مجموعة من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التي تقوي العظام وتحافظ على توازن الجسم

الفئات التي يُنصح لها بتناول شوربة الكوارع

شوربة الكوارع

كبار السن لتحسين صحة العظام وتقليل مشاكل الهشاشة

الرياضيون لتسريع تعافي العضلات والمفاصل

مرضى المفاصل وخاصة من يعانون من الخشونة أو التهابات المفصل

النساء بعد الولادة لدعم استشفاء الجسم وزيادة التغذية الطبيعية

الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة لرفع قدرتهم على مقاومة الأمراض

كيف تزيد من فائدة شوربة الكوارع

شوربة الكوارع

يفضل إضافة كمية قليلة من خل التفاح أثناء الطهي لأنه

يساعد على استخلاص المعادن من العظام

يمكن وضع خضروات عطرية مثل الكرفس والبصل والثوم لرفع القيمة الغذائية

تناول الشوربة ساخنة مع القليل من عصير الليمون ورشة

كمون لتحسين الامتصاص.

تنبيه مهم