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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين فى ذكرى 30 يونيو | صور

كلنا واحد
كلنا واحد
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة خلال يوم 30 /6/2025 إحتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو. 

عقدت الوزارة إجتماعات مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم والجهات الترفيهية لتوفير تخفيضات خاصة بهذه المناسبة، بمشاركة عدد (82) مول تجارى ، وكذا (199) كيان صناعى بإجمالى (2151) فرع ، (46) سلسلة تجارية بإجمالى (2314) فرع بالإضافة إلى (1441) فرع لكبرى المطاعم ومحال الحلويات ، (22) مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالى (204) فرع ، (41) دور عرض سينمائى بإجمالى (272) شاشة عرض ، (315) وحدة فينوس للإضائة المتنقلة على مستوى الجمهورية.. كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتحت رعاية رئيس الجمهورية ومن خلال مبادرة “كلنا واحد”. 

الداخلية تخفيضات ثورة 30 يونيو الشركات

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