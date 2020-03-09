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رياضة

دوري اللاهزيمة.. كيف استعد حمادة صدقي ورجاله لمواجهة الأهلي؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:46 م
لقاء سابق بين سموحة
لقاء سابق بين سموحة والأهلي
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حسام الحارتي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره النادي الأهلي بعد غد الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز.


وأصبح حمادة صدقي في تحد كبير من أجل تحقيق الفوز على النادي الأهلي واكتساب ثقة جماهير الفريق السكندري وتحقيق رقم قياسي في  هزيمة النادي الاهلي في بطولة الدوري المصري الذي لم يتلق أي هزائم حتى الآن تحت قيادة رينيه فايلر.


وحرص صدقي في لقاء اليوم على إشعال حماس اللاعبين ورفع الروح المعنوية من أجل الوصول إلى تشكيل نهائي قادر علي تخطي عقبة النادي الأهلي .


الشائعات والميول 


أصبح حمادة صدقي في تحد كبير من أجل تخطي مباراة  النادي الأهلي والقضاء على الشائعات التي من المحتمل أن يواجهها في حالة هزيمة لاعبي سموحة بفارق كبير وغير متوقع ، لذلك يأمل في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية دون التعرض للهزيمة .



ومن جهة أخرى حرص المهندس محمد فرج عامر علي تدعيم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي والعودة الي صفوف الانتصارات من جديد ، من أجل إسعاد جماهير السكندري .



خاص لاعبو سموحة ثلاث وديات خلال الفترة الماضية من  أجل الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي وتصحيح الأخطاء أمام كل من " الاتحاد السكندري ، فاركو، الحمام .
  

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره الاتحاد السكندري  بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

كما خاض لاعبو سموحة لقاء أخر بمواجهة فاركو واستطاع أن يحقق الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف نظيفة  دون رد والاعتماد على توظيف اللاعبين بطريقة صحيحة.

وأنهى الفريق السكندري اللقاءات الودية بمواجهة فريق الحمام في اللقاء الذي جمع بينهما والذي انتهى بهدف نظيف دون رد لصالح الفريق السكندري.

تصحيح الأخطاء 
تمكن حمادة صدقي من تصحيح أخطاء لاعبي سموحة خلال الفترة الماضية وتصحيح مسار اللاعبين والوصول إلى تشكيل نهائي لمواجهة الأهلي. 

ويلتقي سموحة مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز.

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