دوري اللاهزيمة.. كيف استعد حمادة صدقي ورجاله لمواجهة الأهلي؟

في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز.







وأصبح حمادة صدقي في تحد كبير من أجل تحقيق الفوز على النادي الأهلي واكتساب ثقة جماهير الفريق السكندري وتحقيق رقم قياسي في هزيمة النادي الاهلي في بطولة الدوري المصري الذي لم يتلق أي هزائم حتى الآن تحت قيادة رينيه فايلر.





وحرص صدقي في لقاء اليوم على إشعال حماس اللاعبين ورفع الروح المعنوية من أجل الوصول إلى تشكيل نهائي قادر علي تخطي عقبة النادي الأهلي .











الشائعات والميول









أصبح حمادة صدقي في تحد كبير من أجل تخطي مباراة النادي الأهلي والقضاء على الشائعات التي من المحتمل أن يواجهها في حالة هزيمة لاعبي سموحة بفارق كبير وغير متوقع ، لذلك يأمل في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية دون التعرض للهزيمة .









ومن جهة أخرى حرص المهندس محمد فرج عامر علي تدعيم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي والعودة الي صفوف الانتصارات من جديد ، من أجل إسعاد جماهير السكندري .















خاص لاعبو سموحة ثلاث وديات خلال الفترة الماضية من أجل الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي وتصحيح الأخطاء أمام كل من " الاتحاد السكندري ، فاركو، الحمام .



