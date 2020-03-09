«شاومي» الصينية تعلن قارئ بصمة أسفل شاشات هواتفها الذكية.. فيديو

كشفت شركة شاومي الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم اليوم، عن أول قارئ للبصمة أسفل شاشات LCD الخاصة بهواتفها الذكية، الأمر الذي يعجل بتعميم الخاصية على كل هاتفها فى الربع الثانى من العام الجارى 2020.





وبحسب فون آرينا التقني، ظهرت تلك الميزة لأول مرة منذ قرابة العامين من قبل شركة فيفو الصينية فى هاتفها vivo X20 Plus UD الذي ظهر في يناير 2018، يتوالى ظهور هذه النوعيات من قارئ البصمة ولكن على الشاشات من نوع OLED و AMOLED فقط، ولكن مع ظهورها على نوعية شاشات LCD، ستكون قريبًا على معظم الهواتف الذكية فى العالم.





قال لو ويبنج الرئيس التنفيذي علامة ريدمي Redmi المملوكة لشاومى "نجحنا في تقديم قارئ بصمة أسفل شاشات من نوع LCD.. ونقدم لكم مقطع فيديو Redmi Note 8 Pro لتأكيد ذلك".





جدير بالذكر أن شاومى أعلنت عن مفاجأة بإنتظار أصحاب هاتف Xiaomi Mi A2 Lite، وبات يمكنهم بكل سهولة الحصول على تحديث أندرويد 10 - Android 10 الجديد، والتى كانت قد كشفت عن هاتفها Xiaomi Mi A2 Lite فى بداية عام 2019، والذي كان يعمل بنظام Android 9 وقتها.





إلا أنه مع تحذيرات جوجل عن إختراق هواتف أندرويد العاملة بإصدارات قديمة، كان من الضروري إصدار تحديث لواحد من أكثر هواتف الصانع الصينى شهرة.



