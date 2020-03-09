AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

«شاومي» الصينية تعلن قارئ بصمة أسفل شاشات هواتفها الذكية.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:38 م
شاومي ريدمى الصينية
شاومي ريدمى الصينية تعلن عن قارىء بصمة اسفل شاشات هواتفها ال
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة شاومي الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم اليوم، عن أول قارئ للبصمة أسفل شاشات LCD الخاصة بهواتفها الذكية، الأمر الذي يعجل بتعميم الخاصية على كل هاتفها فى الربع الثانى من العام الجارى 2020.

وبحسب فون آرينا التقني، ظهرت تلك الميزة لأول مرة منذ قرابة العامين من قبل شركة فيفو الصينية فى هاتفها vivo X20 Plus UD الذي ظهر في يناير 2018، يتوالى ظهور هذه النوعيات من قارئ البصمة ولكن على الشاشات من نوع OLED و AMOLED فقط، ولكن مع ظهورها على نوعية شاشات LCD، ستكون قريبًا على معظم الهواتف الذكية فى العالم.

قال لو ويبنج الرئيس التنفيذي علامة ريدمي Redmi المملوكة لشاومى "نجحنا في تقديم قارئ بصمة أسفل شاشات من نوع LCD.. ونقدم لكم مقطع فيديو Redmi Note 8 Pro لتأكيد ذلك".

جدير بالذكر أن شاومى أعلنت عن مفاجأة بإنتظار أصحاب هاتف  Xiaomi Mi A2 Lite، وبات يمكنهم بكل سهولة الحصول على تحديث أندرويد 10 - Android 10 الجديد، والتى كانت قد كشفت عن هاتفها Xiaomi Mi A2 Lite فى بداية عام 2019، والذي كان يعمل بنظام Android 9 وقتها.

إلا أنه مع تحذيرات جوجل عن إختراق هواتف أندرويد العاملة بإصدارات قديمة، كان من الضروري إصدار تحديث لواحد من أكثر هواتف الصانع الصينى شهرة.

ويحمل التحديث رقم V11.0.2.0.QDLMIXM ، والذى يأتى بنظام الـ دارك مود Dark Mode، كما سيستبدل تطبيق الراديو بآخر مماثل له، بالإضافة لواجهة شاومى الجديدة، ولكى تقوم بتنزل التحديث الجديد، اذهب الإعدادات ثم قائمة التحديثات، ولكن بشرط أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت عن طريق الواى فاى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Xiaomi تطرح تحديث Android 10 لـ Mi A3 الشهر القادم

أفضل هواتف ذكية في البطارية لـ 2020.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها

Xiaomi أصبحت الصانع الرابع في أوروبا خلال 2019

شاومي Mi 10 Pro أقوى هاتف ذكي في الربع الأول من 2020

شاومي تصدر رسميا هاتف Xiaomi Mi 10.. مواصفات

Xiaomi تستعرض فيديو بدقة 4K مصور بكاميرا Xiaomi Mi 10 Pro

ترشيحاتنا

جاد شويري يكشف تفاصيل انتحار كارول سماحة

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

4 توصيات من دار الإفتاء لمواجهة كورونا.. وتنصح بترديد 8 كلمات للوقاية

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا

السيسي يوجه بإطلاق إستراتيجية صناعة السيارات في مصر

تقارير إنجليزية| لاعب عربي بديلا لـ صلاح في ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار