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برلمان

برلماني: توجيه الرئيس السيسي بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية له مكاسب عديدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،  إن توجيه الرئيس بالشروع في إطلاق الإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، ويأتي أيضًا بالتزامن مع اجتماعات اللجنة بالبرلمان، مما سيؤدى إلى تشجيع المستثمرين والمستهلكين على استخدامها وانتشارها في الأسواق المصرية.

وأضاف "هيكل"، أن هناك قدرة كبيرة من الدولة لإحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى، حيث إنه من المتوقع أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 %، على أن تزيد تلك النسبة في إنتاج تصنيع السيارات الكهربائية لـ60 % بعد عامين.

وأشار، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية سيوفر للمستهلك قرابة الـ65٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متوقعا نمو أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل دعم الحكومة لانتشارها بالسوق المحلية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن العالم يشهد ثورة في عالم النقل البرى تتجسد في السيارات الكهربائية، وتوجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتعاد عن مصادر التلوث، مشيرا إلى أن مصر بها نحو ١٣٠ نقطة شحن موزعة تغطي الطرق الرئيسة بالمحافظات سواء على طرق السفر أو نقاط داخل المدن، لخدمة ٣٠٠ سيارة كهربائية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بالشروع في إطلاقالإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر
2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي،وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدفالوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة. 

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