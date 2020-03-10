مطالب بـ تأجيل انتخابات نقابة المحامين بسبب كورونا.. النقابة تؤكد: الانتخابات فى موعدها 15 مارس.. والفرعيات تبدأ في توزيع البطاقات الانتخابية للأعضاء

نقابة المحامين تستعد لإنتخاباتها وتنفى التأجيل



"ادعم نقابتك" تطالب بتأجيل الإنتخابات بسبب كورونا



والنقابات الفرعية تهيب بأعضائها التوجه إلى المقرات للحصول على بطاقة التصويت









أعلنت النقابة العامة للمحامين فى وقتًا سابق، عن الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات.









وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.









وبدأت النقابات الفرعية فى توزيعها البطاقات الانتخابية للمحامين أعضائها، وذلك بمقر كل نقابة فرعية.









وأعلنت نقابة محامي جنوب الدقهلية أمس، الاثنين، عن توزيعها البطاقات الانتخابية للمحامين أعضائها، ابتداءً من الأربعاء المقبل، وذلك بمقر النقابة الفرعية.







وقال حاتم شوقي، وكيل نقابة محامي جنوب الدقهلية، إنه جار الانتهاء من استخراج جميع البطاقات الانتخابية الخاصة بالمحامين الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للمحامين، منوها إلى أنها ستكون جاهزة للتسليم خلال يومين.



وأوضح حاتم شوقي أن كل محامٍ يريد الحصول على بطاقته الانتخابية، يتوجه إلى مقر الفرعية، منوها إلى أنه من لم يتمكن في الحصول عليها قبل الانتخابات، فإنها ستكون متاحة بالمقرات الانتخابية بالجزئيات.







كما أعلنت نقابة محامي قنا أمس، الاثنين، عن انطلاق توزيع البطاقات الانتخابية للمحامين أعضائها، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وذلك بمقر النقابة الفرعية.

وقال موسى صافي، المتحدث باسم نقابة محامي قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع البطاقات الانتخابية الخاصة بالمحامين الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للمحامين.

وأكد موسى صافي أن كل محامٍ يريد الحصول على بطاقته الانتخابية، يتوجه إلى مقر الفرعية بقنا، منوها إلى أنه لايسمح بأن يتسلم محامي بطاقة انتخابية غير بطاقتة، لأنه سيقوم بالتوقيع بالاستلام.





من جانبها، أعلنت نقابة المحامين بشمال الجيزة، عن توزيعها البطاقات الانتخابية للمحامين أعضائها، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بمقر النقابة الفرعية بالعجوزة.



وأعرب مجلس النقابة الفرعية، عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع لما فيه الخير للجميعة العمومية ولجميع المرشحين.







وأعلنت أيضا نقابة محامي طنطا، عن الانتهاء من استخراج بطاقات الاقتراع لمستحقي التصويت في انتخابات نقابة المحامين، التي ستنعقد في 15 مارس الجاري.



وأهابت النقابة الفرعية، بمحاميها ضرورة التوجه إلى مقرها الفرعي، والمراكز التابعة لها كـ "السنطة، كفر الزيات، بسيون"، بداية من أمس، الاثنين، وذلك للحصول على بطاقة التصويت، لدى الموظف المختص بكل محكمة جزئية.



وشددت الفرعية في بيانها على ضرورة الحصول على بطاقة التصويت ليتمكن المحامي من المشاركة في الجمعية العمومية.





