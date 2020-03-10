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خبير بالشأن التركي يحلل واقعة إذلال وإهانة أردوغان..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد محمد ربيع الديهي الخبير في الشأن التركي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأ يُدير ظهره لتركيا، وما حدث في استقباله لأردوغان يؤكد أنه رفض اللقاء أكثر من مرة، ولكن أردوغان ألحَّ وطلب المقابلة مرات عديدة، مشيرا إلى أن العناد التركي هو السبب في هذا التطور السلبي في العلاقات التركية الروسية.
 
وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الرئيس الروسي لا يقبل ما تفعله تركيا، لافتا إلى أن موقف بُوتين يُشير أيضا لموقف صارم ضد تركيا من قبل المجتمع الدولي.

وفي السياق نفسه أشار الخبير في الشأن التركي، إلى أن أردوغان بدأ ينهار ويتحطم وظهرت عليه علامات المرض بعد فشل مخططه في سوريا.

وأكد أن ما حدث في لقاء بوتين وأردوغان؛ يُعد إهانة كبيرة تعرض لها الرئيس التركي، متابعا : "بوتين لَطَع أردوغان أكتر من دقيقتين؛ وهي تُعتبر رسالة بطريقة رائعة، وبوتين أكتر واحد بيرسل رسائل من خلال مواقف معينة".
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