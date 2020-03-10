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محافظات

إعلان حالة الطوارئ في الوادي الجديد وشمال سيناء بسبب العواصف الترابية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:36 ص
العواصف الترابية
العواصف الترابية
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أ ش أ
أعلنت محافظة الوادى الجديد، حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية، بعدما شهدت، مساء الاثنين، عواصف ترابية ضربت عددا من المناطق المتفرقة، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، صاحبه انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة.

وقرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة فور حدوثها، كما رفعت حالة الطوارئ في المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها على الطرق السريعة لإسداء النصح لرواد هذه الطرق بتوخي الحذر خلال القيادة في هذه الأجواء.

وفي ذات السياق، قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والعاصفة الترابية التى تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

وشدد على استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ، وأن تقوم غرف العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بمتابعة الموقف أولا بأول.

وتعرضت مختلف مدن محافظة شمال سيناء أمس إلى رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة وعاصفة ترابية ورملية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق.
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