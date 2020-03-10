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رياضة

فيفا يشيد بـ أداء فاردي.. ويوجه رسالة لـ أستون فيلا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:24 ص
فاردى
فاردى
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عبدالله هشام
أكد الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا " ، ان استون فيلا اكثر فريق تسبب لاعبوه في استقبال اهداف هذا الموسم بـ 10 اخطاء .

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : الدوري الإنجليزي : فوز كبير لليستر4-0 على أستون فيلا عزز به موقعه في المركز الثالث ، فاردي سجل هدفين بعد غياب 644 دقيقة عن الشباك منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف : أستون فيلا أكثر فريق إرتكب لاعبيه أخطاء أسفرت عن أهداف هذا الموسم: 10 أخطاء ، ليفربول متصدر (82) وسيتي وصيف (57) في الجولة 29 .

جدير بالذكر ان فريق ليستر سيتي ولم يحقق أى انتصار فى المباريات الأربع الأخيرة، بينما فشل الفيلانز في الفوز بآخر 3 لقاءات ويمر بموقف صعب.

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