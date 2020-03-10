بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم السعودي يتابع جاهزية منظومة التعليم الافتراضية

قام وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، بجولة تفقدية لمتابعة عمل الوزارة في تطبيق ما يعرف باسم «المدرسية الافتراضية» أو التعليم عن بعد، بعد تطبيق قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، على خلفية الإجراءات التي تتبعها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وزار وزير التعليم السعودي خلال جولته مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، واطلع على وسائل التعليم عن بعد التي وفرتها الوزارة، والبدء في تفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة لمحافظة القطيف.

وأكد وزير التعليم حمد آل الشيخ على مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب، للاستمرار في العملية التعليمية، موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، وإجراء احترازي لا يدعو للقلق، يتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فايروس كورونا.

وتابع وزير التعليم السعودي، بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: youtube.com/dorosien.

واطلع آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي اتخذت حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهمات التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.