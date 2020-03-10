AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم السعودي يتابع جاهزية منظومة التعليم الافتراضية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:37 ص
وزير التعليم السعودي
وزير التعليم السعودي يتابع نظام المدرسة الافتراضية
Advertisements
محمد الصاحى

قام وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، بجولة تفقدية لمتابعة عمل الوزارة في تطبيق ما يعرف باسم «المدرسية الافتراضية» أو التعليم عن بعد، بعد تطبيق قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، على خلفية الإجراءات التي تتبعها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وزار وزير التعليم السعودي خلال جولته مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، واطلع على وسائل التعليم عن بعد التي وفرتها الوزارة، والبدء في تفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة لمحافظة القطيف.

 

وأكد وزير التعليم حمد آل الشيخ على مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب، للاستمرار في العملية التعليمية، موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، وإجراء احترازي لا يدعو للقلق، يتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فايروس كورونا.

وتابع وزير التعليم السعودي، بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: youtube.com/dorosien.

 

واطلع آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي اتخذت حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهمات التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم السعودي يتابع جاهزية منظومة التعليم الافتراضية
بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم السعودي يتابع جاهزية منظومة التعليم الافتراضية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن التعليم في السعودية

نظام نور برقم الهوية.. كل ما تريد معرفته عن طريقة التسجيل والحصول على نتائج الطلاب

وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم 46 طالبة لتميزهن وتفوقهن.. صور

إجراءات عاجلة في السعودية لمواجهة فيروس كورونا.. وتعليق الدراسة في القطيف

لوقف كورونا.. السعودية توقف الدراسة في إحدى محافظتها بشكل كامل

بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا.. 4 قرارات عاجلة لوزارة التعليم السعودية

ترشيحاتنا

عماد متعب يكشف كواليس مرضه.. ومكالمة الخطيب للاطمئنان عليه

بشهادة مدربه.. محمد صلاح أهلاوي

إصابة قائد كبير بالجيش الأمريكي بفيروس كورونا

رئاسة الوزراء تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.. فيديو

النادي الأهلي يكشف ما يفعله بادجي في وقت فراغه للتأقلم سريعا مع الفريق..فيديو

أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة

بـ ميزات فاخرة.. تعرف على مواصفات تويوتا الجرانفيا الجديدة بعد الكشف عنها

أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور