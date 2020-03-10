ساسي يعود للقاهرة استعدادا للانضمام لتدريبات الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

يعود التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك إلى القاهرة اليوم استعدادا للانضمام لتدريبات الفريق غدا الأربعاء؛ بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها من كارتيرون مدرب الفريق.





ومن المقرر أن ينتظم فرجانى ساسي في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدورى الممتاز.





وتعد مشاركة ساسي في المباراة أمام الاتحاد محل شك ومعتمدة بشكل أساسي علي حالته البدنية عقب فترة الراحة.



