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رياضة

ساسي يعود للقاهرة استعدادا للانضمام لتدريبات الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:21 ص
فرجانى ساسي
فرجانى ساسي
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عبدالله هشام
يعود التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك إلى القاهرة اليوم استعدادا للانضمام لتدريبات الفريق غدا الأربعاء؛ بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها من كارتيرون مدرب الفريق.

ومن المقرر أن ينتظم فرجانى ساسي في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدورى الممتاز.

وتعد مشاركة ساسي في المباراة أمام الاتحاد محل شك ومعتمدة بشكل أساسي علي حالته البدنية عقب فترة الراحة.

ونجح الزمالك في التأهل إلي نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.
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