دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت جمهورية بنما، أمس، الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقال الرئيس البنمي، لاورينتينو كورتيزو، أمس، إنه تم اكتشاف أول حالة في البلاد وتعود لمواطنه بنمية كانت قد عادت من إسبانيا، الأحد الماضي.





وأضاف كورتيزو، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في البلاد بفيروس "كوفيد-19" بعدما تم تنفيذ جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية.





وأكد الرئيس البنمي استعداد بلاده التام لمواجهة الفيروس القاتل والتصدي له.





وبدورها، كشفت وزيرة الصحة روساريو تيرنر عن تفاصيل اصابة أول حالة، مشيرة إلى أنها مواطنة بنمية تبلغ من العمر 40 عاما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد.





وأوضحت أنه تم عزل المريضة في منزلها وأن حالتها مستقرة.





وتابعت قائلة إن المريضة عندما لاحظت عليها أعراض المرض توجهت على الفور إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما، صباح الاثنين، وخضعت للاختبارات المتعلقة بالفيروس، ومن ثم تم تأكيد إصابتها.