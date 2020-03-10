AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:35 ص
بنما تسجل أول اصابة
بنما تسجل أول اصابة بفيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت جمهورية بنما، أمس، الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس البنمي، لاورينتينو كورتيزو، أمس، إنه تم اكتشاف أول حالة في البلاد وتعود لمواطنه بنمية كانت قد عادت من إسبانيا، الأحد الماضي.

وأضاف كورتيزو، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في البلاد بفيروس "كوفيد-19" بعدما تم تنفيذ جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس البنمي استعداد بلاده التام لمواجهة الفيروس القاتل والتصدي له.

وبدورها، كشفت وزيرة الصحة روساريو تيرنر عن تفاصيل اصابة أول حالة، مشيرة إلى أنها مواطنة بنمية تبلغ من العمر 40 عاما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد.

وأوضحت أنه تم عزل المريضة في منزلها وأن حالتها مستقرة.

وتابعت قائلة إن المريضة عندما لاحظت عليها أعراض المرض توجهت على الفور إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما، صباح الاثنين، وخضعت للاختبارات المتعلقة بالفيروس، ومن ثم تم تأكيد إصابتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

كوريا الجنوبية تعلن عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد

أفغانستان تعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

إصابة أول حيوان أليف بفيروس كورونا.. تفاصيل

أيسلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

كورونا يواصل اجتياح العالم ويضرب دولة جديدة

ترشيحاتنا

لو حصل هنعوضها من الإجازة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

أفضل صدقة جارية للميت.. أمين الفتوى يكشف عنها.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 10 -3-2020 .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. أبو جبل: الدوري في الملعب.. حقيقة ظهور معدات الـVAR على سيارة نقل.. محمد صلاح أهلاوي

في عيد ميلاد يسرا.. سر خلافها مع رغدة بسبب أحمد زكي

أكبر مزرعة برتقال في مصر تعادل مساحة بيروت.. تفاصيل الإنتاج والتصدير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة