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رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

صلى الدكتور سامي فوزىي رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزه والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبه ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلاً من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد  محمد مختار أمين ممثلاً لفخامة الرئيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي أوفد الأستاذ هاني شمس الدين حمودة منسق لجنة الخطاب الديني لبيت العائلة المقدسة، قداسة البابا المعظم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أناب عن قداسته كلا من جناب القمص سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس والدكتور جرجس صالح الأمين الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط، السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة وأناب السيد اللواء حاتم عبد الحميد مندوباً عنه سيادته لحضور القداس الإلهي وتهنئتنا بالعيد، وفضيلة الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف  والذي أوفد السيد مجيب محمد مرحومي نائباً عن سيادته

ونشيد بجهود الوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه والذي ارسل تهنئة وأناب عن سيادته السيد محمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة  لحضور قداس العيد، نتقدم بالشكر للسيد محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة على مجهوداته الدؤوبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، السيد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وأيضاً رجال الأمن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تامين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها.

ونشكر ايضا جناب القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الأنجيلية والذي هنئنا بالعيد وأوفد جناب القس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة مندوبا عن سيادته.
ونشكر كلا من الأستاذ اشرف نسيم والأستاذ رائد طوبيا من دار الكتاب المقدس

ونتقدم بوافر الشكر لوسائل الإعلام المقروءه والمسموعة والمرئية ونخص بالشكر الصحافة ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والتلفزيون المصري الذي يحتفل معنا ببث القداس عبر القناة المصرية، ونشكر أيضاً قناة الكرمة والتي تنقل فاعليات القداس الإلهي معنا على الهواء مباشرة ونخص السيد صموئيل استفانوس مدير القناة على تعب محبته معنا.

كما نشكر النائب طاهر الأزهري عضو مجلس النواب على تهنئته الرقيقة بالعيد، والأحزاب السياسية واحتفالها معنا بالعيد، ونخص بالشكر الدكتور أحمد حجاج أمين حزب مستقبل وطن، الأستاذة أميره نبيل عبد الحليم رئيس لجنه المرأه المجلس الوطني للشباب، والدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.

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