عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي : لا يوجد ما يخجل منه إبراهيم العرجاني ولا أبناؤه

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، الهجوم على الشيخ إبراهيم العرجاني،رئيس اتحاد القبائل العربية، دون داعٍ ومبرر، موضحة :" أتعجب من هذا الهجوم رغم أنه رجل وطني، ثبت ولاؤه للدولة المصرية وجيشها".

 

txt

قصواء الخلالي : صورة واضحة لإبراهيم العرجاني مع الشهيد الرمز أحمد منسي

txt

قصواء الخلالي : لدينا مساحة كبيرة من الشفافية واحترام لحرية الرأي


وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي":" لا يوجد ما يخجل منه الشيخ ابراهيم العرجاني ولا أبناؤه ولا عائلته والجميع يتباهى بمشاركة ابناء سيناء في جهود التنمية".


وأكملت أن ثوابت الوطن لا يمكن هزها وتدميرها لاي سبب من الاسباب، فهو قوة ضاربة العالم كله عاملها حساب، مطالبة:" رجاء التوقف عن التشكيك وبث الشائعات والتفكير بسوء تجاه هذا البلد".

وأوضحت أن اهالي سيناء، وقفوا بجانب الدولة المصرية ودعموها، مختتمة:" مستكترين على أبنائهم الخير ليه ؟، المناطق الحدودية عامرة بالخيرات وأبناء سيناء أولى بتنميتها وأقدر على ذلك".

 

قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالي اتحاد القبائل العربية برنامج في المساء مع قصواء المساء مع قصواء الرئيس الراحل حسني مبارك إبراهيم العرجاني أبناء سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي برفح

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

حكم كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح

7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ