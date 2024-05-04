قصواء الخلالي : لا يوجد ما يخجل منه إبراهيم العرجاني ولا أبناؤه

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، الهجوم على الشيخ إبراهيم العرجاني،رئيس اتحاد القبائل العربية، دون داعٍ ومبرر، موضحة :" أتعجب من هذا الهجوم رغم أنه رجل وطني، ثبت ولاؤه للدولة المصرية وجيشها".







وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي":" لا يوجد ما يخجل منه الشيخ ابراهيم العرجاني ولا أبناؤه ولا عائلته والجميع يتباهى بمشاركة ابناء سيناء في جهود التنمية".





وأكملت أن ثوابت الوطن لا يمكن هزها وتدميرها لاي سبب من الاسباب، فهو قوة ضاربة العالم كله عاملها حساب، مطالبة:" رجاء التوقف عن التشكيك وبث الشائعات والتفكير بسوء تجاه هذا البلد".



وأوضحت أن اهالي سيناء، وقفوا بجانب الدولة المصرية ودعموها، مختتمة:" مستكترين على أبنائهم الخير ليه ؟، المناطق الحدودية عامرة بالخيرات وأبناء سيناء أولى بتنميتها وأقدر على ذلك".