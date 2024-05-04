قصواء الخلالي : صورة واضحة لإبراهيم العرجاني مع الشهيد الرمز أحمد منسي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا لاتحاد القبائل العربية تقدير واحترام له، مؤكدة أن الرئيس السيسي لن يخذل اتحاد القبائل.



وأضافت خلال برنامج "فى المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة cbc: "نحن نتحدث بموضوعية من أجل هذا البلد.. والتنمية فى سيناء كبيرة وشاملة فى عهد الرئيس السيسي.. والشيخ إبراهيم العرجاني شيخ قبائل سيناء وله دور وطني كبير والأمور تتم بشفافية ووضوح وأمام الجميع وكافة وسائل الإعلام.. والبعض يتحدث عن أمور قديمة للشيخ إبراهيم العرجاني.



وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: "الشيخ إبراهيم العرجاني رجل يخدم بلده وصدر قرار بالعفو عنه.. والدولة وأجهزة القوات المسلحة تدعم المحافظات الحدودية وتم إنصافهم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وهناك صورة واضحة للشيخ إبراهيم العرجاني مع الشهيد الرمز أحمد منسي.. ودي صورة كتف فى كتف تؤكد انحيازه للوطن والجيش فى الحرب على الإرهاب ثم بدأ الشيخ إبراهيم العرجاني فى التنمية والبناء والتعمير داخل سيناء".