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أخبار البلد

اللواء عباس كامل يطمئن على رئيس وزراء السودان ويُبلغه تحيات وتضامن الرئيس السيسي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:25 ص
رئيس جهاز المخابرات
رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل
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أ ش أ
التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، للاطمئنان على صحته وإبلاغه تضامن وتحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء عباس كامل - خلال لقائه مع رئيس وزراء السودان- دعم مصر، حكومة وشعبا، للسودان وشعبه في مواجهة الإرهاب الغاشم، ومساندتها لمسيرة السودانيين في طريق تحقيق طموحاتهم. 

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات المشتركة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وكان رئيس جهاز المخابرات التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ونقل لهما تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا، مع الشعب السوداني الشقيق، في مواجهة الإرهاب، والدعم التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.

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