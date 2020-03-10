العولمة والكنولوجيا والمرض

تتيح العولمة وتدفق المعلومات والسلع ورأس المال والناس عبر الحدود السياسية والجغرافية انتشار الأمراض المعدية بسرعة في جميع أنحاء العالم. ازداد انتشار الأمراض عبر النطاقات الجغرافية الواسعة عبر التاريخ. الأمراض المبكرة التي انتشرت من آسيا إلى أوروبا كانت الطاعون الدبلي والإنفلونزا من أنواع مختلفة ، والأمراض المعدية المماثلة. في عصر العولمة الحالي ، أصبح العالم أكثر ترابطًا منه في أي وقت آخر. أدى النقل الكفء وغير المكلف الوصول إلى أماكن قليلة الى تزايد التجارة العالمية في المنتجات الزراعية إلى اتصال المزيد والمزيد من الناس بأمراض الحيوانات.





اشتدت العولمة خلال عصر الاستكشاف من خلال طرق التجارة كانت قائمة منذ فترة طويلة بين آسيا وأوروبا والتى انتشرت الأمراض من خلالها . ساعدت الزيادة في السفر في نقل الأمراض إلى سكان الأراضي الذين لم يتعرضوا من قبل. عندما يصاب السكان الأصليون بمرض جديد، حيث لم يطوروا أجسامًا مضادة عبر أجيال من التعرض السابق ، يميل هذا المرض الجديد إلى الانتشار داخل السكان. وتعتبر المسببات ، وهو فرع حديث من العلوم ، والذى تتعامل مع أسباب الأمراض المعدية ، يعترف خمس طرق رئيسية لانتقال المرض: المحمولة جوا، والتي تنقلها المياه، وينقلها الدم، عن طريق الاتصال المباشر، ومن خلال ناقلات ( الحشرات أو المخلوقات الأخرى التي تحمل الجراثيم من نوع إلى آخر ).





عندما بدأ البشر بالسفر عبر البحار وعبر الأراضي التي كانت معزولة من قبل، تشير الأبحاث إلى أن الأمراض قد انتشرت في جميع وسائل الانتقال الخمسة. يشير عصر الاستكشاف عمومًا إلى الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر. خلال هذا الوقت ، فإن التقدم التكنولوجي في بناء السفن والملاحة جعل من السهل على الدول استكشاف خارج الحدود السابقة.





وكان لزيادة العولمة فوائد عديدة على سبيل المثال: تم ترويج منتجات جديدة اكتشفها الأوروبيون مثل الشاي، الحرير و السكر . عندما خلق الأوروبيون طرق تجارة جديدة في أنحاء أفريقيا إلى الهند وصولا الى أنحاء آسيا وإلى الأمريكتين بالإضافة إلى التجارة في السلع ، بدأت العديد من الدول تتاجر فى العبودية . كانت تجارة العبيد طريقة أخرى تم بها نقل الأمراض إلى مواقع وشعوب جديدة على سبيل المثال ، من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين.





خلال هذا الوقت، بدأت مختلف المجتمعات زيادة تركيز البشر و الحيوانات في أماكن معينة، مما أدى إلى ظهور أمراض جديدة وقفز البعض في طفرة من الحيوانات إلى البشر. خلال هذا الوقت انتشر السحرة والمشعوذون لعلاج المرض غالبا ما تركز على السحر و الدين بدلا من التركيز على الاعراض ما يفعل الطب الحديث .





كانت نتيجة إدخال الأمراض الأوراسية إلى الأمريكيتين هي أن الكثير من الشعوب الأصلية قُتلت بسبب الأمراض والجراثيم أكثر من استخدام المستعمرين للأسلحة أو غيرها من من سلحة. يقدر العلماء أنه على مدى أربعة قرون ، قضت الأمراض الوبائية على ما يصل إلى 90 في المئة من السكان الأصليين في الولايات المتحدة. في أوروبا خلال عصر الاستكشاف انتشرت امراض مثل مرض الجدري ، الحصبة و السل (TB).





وطور الناس بعض الأجسام المضادة لهذه الأمراض وغيرها من القارة الأوروبية الآسيوية. عندما سافر الأوروبيون إلى أراض جديدة ، حملوا هذه الأمراض معهم. يعتقد العلماء أن مرض السل كان مستوطنًا بالفعل في الأمريكتين. عندما تم إدخال هذه الأمراض لأول مرة إلى مجموعات جديدة من البشر ، كانت التأثيرات على السكان الأصليين منتشرة ومميتة. و تبادل الكولومبي ، مشيرا إلى كريستوفر كولومبوس باعتباره أول اتصال مع السكان الأصليين من منطقة البحر الكاريبي والتى بدأت تجارة الحيوانات والنباتات وبدأ تبادل تبادل الأمراض من غير قصد .





لم يكن حتى 1800 البشر بدأوا إدراك ان هناك دورا للجراثيم والميكروبات كمسببة للمرض. على الرغم من أن العديد من المفكرين لديهم أفكار حول الجراثيم ، إلا أن لويس باستور لم يكن حتى نشر نظريته حول الجراثيم او الى الحاجة إلى غسل اليدين والحفاظ على الصحه العامه و خاصة في الممارسة الطبية. رغم انه كان الكثير من الناس متشككين للغاية نجح باستور فى 22 مايو 1881 بشكل مقنع صحة نظرية جرثومية للمرض ما يفتح الباب للتطعيم المبكر. أضحت تجربة باستور علامة فارقة في الوقاية من الأمراض. ومن خلاله أثرت تجربة باستور على العولمة للعالم.





تسمح وسائط النقل الحديثة لمزيد من الناس والمنتجات بالسفر حول العالم بوتيرة أسرع ؛ كما أنها تفتح الشعب الهوائية أمام حركة ناقلات الأمراض المعدية عبر القارات. مثال على ذلك فيروس غرب النيل . يُعتقد أن هذا المرض وصل إلى الولايات المتحدة عبر البعوض الذي عبر المحيط عن طريق ركوب آبار عجلات الطائرة ووصل إلى مدينة نيويورك في عام 1999. باستخدام السفر الجوي ، يمكن للناس الذهاب إلى أراضٍ أجنبية والتسبب في مرض وليس لديهم أي معرفة بأعراضه إلا بعد عودتهم إلى المنزل وتعرض الآخرين للمرض.

مع تقدم الدواء ، تم تطوير العديد من اللقاحات والعلاج لبعض أسوأ الأمراض (الطاعون ، والزهري ، والتيفوس ، والكوليرا ، والملاريا) التي يعاني منها الناس.





ولكن نظرًا لأن تطور الكائنات الحية في المرض سريع جدًا ، حتى مع وجود اللقاحات صار هناك صعوبة في توفير مناعة كاملة للعديد من الأمراض. لا يزال العثور على لقاحات على الإطلاق لبعض الأمراض أمرًا بالغ الصعوبة. بدون اللقاحات ، لا يزال العالم العالمي عرضة للأمراض المعدية. ومع تطور امراض يمثل تهديدا رئيسيا في العصر الحديث مثل فيروس "إنفلونزا الخنازير" أو فيروس H1N1 الحالي فى سلالته الجديدة من أشكال الإنفلونزا القديمة ، والتي عرفت منذ قرون باسم الإنفلونزا الآسيوية استنادًا إلى أصلها في تلك القارة. من عام 1918 إلى عام 1920 ، تسبب وباء الأنفلونزا العالمي الذي تلا الحرب العالمية الأولى في مقتل ما يتراوح بين 50 و 100 مليون شخص ، من بينهم نصف مليون في الولايات المتحدة وحدها. H1N1 هو فيروس تطور من أجزاء من أنفلونزا الخنازير والأنفلونزا .





زادت العولمة من انتشار الأمراض المعدية من الجنوب إلى الشمال ، وكذلك خطر الأمراض غير المعدية عن طريق انتقال الثقافة والسلوك من الشمال إلى الجنوب. من المهم العمل على الحد من الأمراض المعدية في البلدان النامية. ومن المهم ايضا معالجة عوامل الخطر للأمراض غير المُعدية والمهددة لنمط الحياة في الجنوب التي تسبب المرض مثل استخدام التبغ أو استهلاكه والأطعمة غير الصحية.





فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من بين أحدث الأمراض وأكثرها فتكا. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، من غير المعروف أين نشأ فيروس نقص المناعة البشرية ، لكن يبدو أنه ينتقل من الحيوانات إلى البشر. ربما تم عزلها داخل العديد من المجموعات في جميع أنحاء العالم. يُعتقد أن فيروس نقص المناعة البشرية قد نشأ عن فيروس آخر أقل ضررًا ، وقد يتحور ويصبح أكثر ضراوة. تم اكتشاف أول حالتين من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في عام 1981. اعتبارًا من عام 2013 ، كان ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، ما يقرب من 110،000 في المملكة المتحدة وما يقدر بنحو 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية. على الرغم من الجهود المبذولة في العديد من البلدان ، لم تكن برامج التوعية والوقاية فعالة لا يكفي.

علما ان هذا الفيروس يرتبط بارتفاع معدل الخروج عن الأعراف الجنسية بين بعض السكان . كان لدى أوغندا برنامج فعال. حتى في البلدان التي يكون فيها للوباء تأثير كبير للغاية ، مثل سوازيلاند وجنوب أفريقيا ، لا تعتقد نسبة كبيرة من السكان أنهم معرضون لخطر الإصابة. حتى في بلدان مثل المملكة المتحدة ، لا يوجد انخفاض كبير في بعض المجتمعات المعرضة للخطر. شهد عام 2014 أكبر عدد من التشخيصات الجديدة في الرجال المثليين .





في البداية ، ركزت طرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بشكل أساسي على منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق تغيير السلوك. نهج ABC - "الامتناع عن ممارسة الجنس ، كن مخلصًا ، استخدم الواقي الذكري". ومع ذلك ، وبحلول منتصف عام 2000 ، أصبح من الواضح أن الوقاية الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية تتطلب أكثر من ذلك وأن التدخلات يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية وغيرها من العوامل السياقية. ولكن العالم صار تكنولوجيا مما كان له اثر حاسم على التخليق البيولوجى ودمج البيولوجيا فى الثوره الصناعيه الرابعه.

تعتبر الحدود الناشئة الجديدة في تطور الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) هي "الحدود البيولوجية في التصنيع". تم تعريف هذا على أنه "استخدام وتكامل المبادئ والمواد والوظائف والهياكل والموارد البيولوجية والبيولوجية المستوحاة من تقنيات وأنظمة التصنيع الذكية والمستدامة بهدف تحقيق إمكاناتها الكاملة، " ومن خلالها يتم النظر لمعنى "الآثار البيولوجية" وآثارها من منظور تصميم ووظيفة وتشغيل المنتجات وعمليات التصنيع وأنظمة التصنيع وسلاسل التوريد والمؤسسات. ويتم الان فهم وظيفه التحول البيولوجي باعتباره التطبيق المنهجي للمعرفة حول البيولوجيا من أجل دمج التكنولوجيات الجديدة. من منظور التصنيع يتوقع زيادة "استخدام وتكامل المبادئ والمواد والوظائف والهياكل والموارد البيولوجية والبيولوجية للتكنولوجيا وأنظمة التصنيع الذكية والمستدامة بهدف تحقيق إمكاناتها الكاملة". ان تقديم مفهوم متكامل عن طريق وصف التحول البيولوجي كتطبيق منهجي للمعرفة حول العمليات البيولوجية مما يؤدي إلى زيادة التكامل بين الإنتاج والمعلومات والتكنولوجيا الحيوية.





ويجرب العلماء نماذج الإنتاج البيولوجيه المستقبلية عن طريق معرفة المبادئ البيولوجية في عمليات التصنيع. وفقًا لتوقعات المؤسسات المختلفة ، سيكون تحقيق أعلى مستوى من التصنيع البيولوجي في الاستخدام الصناعي الحقيقي فقط بعد عام 2030 تقريبًا. المصطلح الأساسي لإشراك البيولوجيا في الإنتاج هو "التحول البيولوجي" .





وفقًا لتعريف مبسط يجري كـتطبيق المنهجي لمعرفة العمليات البيولوجية التي تهدف إلى تحسين الإنتاج. والرائد فى هذا المجال هى الصناعات الالمانيه. يعتقد الالمان انه يمكن فى الوقت الحقيقي ثنائي الاتجاه بين الأنظمة البيولوجية والتقنية: الأساسيات الهيكلية لنمذجة موجهة نحو التحكم في واجهات البيولوجيا والتكنولوجيا. شهد العقد الماضي تطور تقنيات واعدة والتي عززت كمية البيانات التي تم إنشاؤها أثناء عملية التصنيع.





اليوم ، تعتبر المستشعرات والمحركات ، بالاقتران مع الذكاء الاصطناعي ، والمحاكاة التي تعتمد على الفيزياء، وتصور البيانات عن طريق الواقع الافتراضي ، أو المعزز ، و / أو المختلط ، بمثابة تقنيات تمكين رئيسية لجمع البيانات ورصدها والتحكم في العمليات الخاصة بها في أنظمة التصنيع. إن الطرق التقليدية لمراقبة الجودة ، مثل العملية الإحصائية / مراقبة الجودة ، على الرغم من أنها ضرورية لمراقبة العملية والتحكم فيها ، تُفهم على أنها نُهج "الحلقة المفتوحة" بمعنى أنها تفتقر إلى القدرة على: (أ) عزل الأسباب الجذرية للعيب (س)؛ (ب) تحديد الإجراءات التصحيحية للقضاء على الأسباب الجذرية المنعزلة ؛ و (ج) تطوير إجراءات وقائية لتجنب حدوث عيوب في المستقبل.



