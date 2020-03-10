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أخبار العالم

التشيك: إغلاق جميع المدارس الابتدائية والثانوية للحد من تفشي كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إغلاق جميع المدارس الإبتدائية والثانوية اعتبارا من غد الأربعاء في مسعى للحد من تفشي فيروس (كورونا).

وقال بابيس - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - "إن قرار الإغلاق لا يشمل الجامعات، إلا أنه تقرر حظر التجمعات التي تضم 100 شخص".

وكانت السلطات التشيكية قد أعلنت اليوم تسجيل 31 حالة إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 40 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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