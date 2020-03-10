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اقتصاد

كرتونة البيض بـ29 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:01 م
اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم "الثلاثاء"  10 مارس 2020،  وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية. 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، الثلاثاء، 29 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى ما بين 38 إلى 40 جنيها. 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12.25 إلى 14.25 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" 8.75 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 18.75 و19 جنيه.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى ما بين 29 و43 جنيها للكرتونة.
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