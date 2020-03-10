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أخبار العالم

بعد وصول أول دفعة من مواطنيها في إيران.. بيان عاجل من البحرين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:00 م
وصول أول دفعة من
وصول أول دفعة من المواطنبين البحرينيين في إيران إلى بلادهم
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجلاءهم من إيران وفق إجراءات احترازية محكمة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الصحة البحرينية إنه وفق إجراءات احترازية محكمة وصلت بأمان أول دفعة من المواطنين البحرينيين على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة وذلك لضمان سلامتهم.

وأضافت الوزارة البحرينية، أنه تم إخضاع المواطنين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناء على نتائجها تم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقًا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة،  استمرارية العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء.

وشددت على جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.
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