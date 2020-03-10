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منوعات

شاهد.. انهيار ممرضة إيرانية بعد وفاة 100 مريض كورونا أمامها في يوم واحد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:58 م
انهيار ممرضة إيرانية
انهيار ممرضة إيرانية
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عزة عاطف

تزايدت حالات الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 237، ووصلت أعداد المصابين لأكثر من 7161 والمتعافين إلى 2391 حالة، وفقًا لتصريحات الصحة الإيرانية.


لكن تداول رواد موقع "تويتر" اليوم، الثلاثاء، مقطع فيديو لممرضة إيرانية تبكي بحرقة مما تراه يوميًا بعينيها، متوسلة المواطنين الإيرانيين بعدم الخروج من المنزل.


تقول الممرضة إنها رأت أكثر من ١٠٠ شخص يموتون أمام عينيها في يوم واحد بسبب كورونا، وهو ما أصابها بالانهيار الشديد لعدم القدرة على المساعدة.


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وهو ما أثار ذعر وتعاطف رواد مواقع التواصل وتداولوا الفيديو على نطاق واسع، فقد كانت الممرضة المنهارة تقول: "أرجوكم التزموا بيوتكم، لا تخرجوا منها".


كان «كيانوش جهانبور»، مدير المركز الإعلامي بوزارة الصحة الإيرانية، أعلن عن ارتفاع حالات الوفيات إلى 237 حالة، بالإضافة إلى وصول أعداد المصابين لأكثر من 7161 والمتعافين إلى 2391 حالة.


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