حنان طاهر: تأجيل مؤتمر المستثمرين الأفروآسيوي التزاما بقرار الوزراء

أصدرت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي، قرارًا بتأجيل المؤتمر التأسيسي الدولي للاتحاد، والذي كان مقررًا عقده يوم 29 مارس الحالي بدار المنارة للمؤتمرات، إلى موعد لاحق.





وأرجعت طاهر قرار التأجيل إلى التزام الأمانة العامة للاتحاد بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين.





وأشارت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى حرصها الشخصي، ومسئولي الأمانة العامة على صحة وسلامة ضيوف مصر الكرام، معربة عن خالص أمنياتها لمصر والمصريين والعالم أجمع بسرعة التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ للقضاء على المرض.





كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر أمس القرار رقم 606 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بتعليق جميع الفعاليات والاحتفالات.





وجاء في المادة الأولى للقرار: "في سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين؛ تُعلق موقتًا جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات)، وذلك لحين صدور إشعار آخر".



