AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بحادثي تصادم وسقوط من أعلى سقالة بالبحيرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:41 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
لقي 3 أشخاص مصرعهم كما أصيب 3 آخرون إثر وقوع حادثي الأول اصطدام سيارتى ملاكى وأجرة بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون والثانى سقوط عاملين من أعلى سقالة بالدور العاشر أثناء عملهما بعقار خلف المستشفى المركزى بإيتاى البارود.


تم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفتى وادى النطرون وايتاى البارود تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغان الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأجرة "تومناية" وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع كارم محمد مرسي "52 سنة" مقيم بالمنيب الجيزة.

 وإصابة كل من:" سالي كارم محمد "21 سنة" مقيمة بالمنيب الجيزة بكدمة شديدة بالرأس ونزيف بالأنف واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإصابة ايكا شوبي "45 سنة" أمريكية الجنسية بكسر بالساق اليسرى،ويمني إبراهيم لبيب "35 سنة" مقيمة بالقاهرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وكان البلاغ الثانى من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بسقوط شخصين من أعلي عقار خلف المستشفي العام، وبالإنتقال والفحص تبين وفاة كل من:" محمد عبد الله محمد حسين" 30 سنة، " صلاح عبد الله محمد حسين" 50 سنة.

وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضران اللازمان للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة 3 في حوادث منفصلة بالبحيرة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحوادث متفرقة بطرق البحيرة

نزيف الأسفلت .. مصرع شخصين وإصابة 25 فى تصادم اتوبيس وسيارة نقل ببني سويف .. وسوء الاحوال الجوية يتسبب فى 5 حوادث بـ 3 محافظات

مصرع خفير نظامي في حادث تصادم بإيتاي البارود

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

مصرع عجوز وإصابة 5 أشخاص آخرين بحوادث متفرقة في البحيرة

ترشيحاتنا

لدخول موسوعة جينيس .. أكبر لاعب مصري يسجل في أول مباراة له

عمرو فاروق: الجامع الذى تعرضت فيه للاعتداء لا يلتزم بضوابط وزارة الأوقاف.. فيديو

إعلامي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السيطرة على فيروس كورونا

مفاجأة برشلونة السبب الرئيسي في إصابة ديمبلي

رسميا .. استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك بـ أبطال أفريقيا

غير مسبوقة.. الأرصاد تكشف حالة طقس يومي الخميس والجمعة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم