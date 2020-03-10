مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بحادثي تصادم وسقوط من أعلى سقالة بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم كما أصيب 3 آخرون إثر وقوع حادثي الأول اصطدام سيارتى ملاكى وأجرة بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون والثانى سقوط عاملين من أعلى سقالة بالدور العاشر أثناء عملهما بعقار خلف المستشفى المركزى بإيتاى البارود.









تم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفتى وادى النطرون وايتاى البارود تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغان الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأجرة "تومناية" وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع كارم محمد مرسي "52 سنة" مقيم بالمنيب الجيزة.





وإصابة كل من:" سالي كارم محمد "21 سنة" مقيمة بالمنيب الجيزة بكدمة شديدة بالرأس ونزيف بالأنف واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإصابة ايكا شوبي "45 سنة" أمريكية الجنسية بكسر بالساق اليسرى،ويمني إبراهيم لبيب "35 سنة" مقيمة بالقاهرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





وكان البلاغ الثانى من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بسقوط شخصين من أعلي عقار خلف المستشفي العام، وبالإنتقال والفحص تبين وفاة كل من:" محمد عبد الله محمد حسين" 30 سنة، " صلاح عبد الله محمد حسين" 50 سنة.





وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضران اللازمان للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



