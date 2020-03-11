AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 11/3/2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:59 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاربعاء11- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الأربعاء 11-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:


الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وحافظ على هدوء أعصابك.
عاطفيا: عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للعمل بجدية وتوطد أيضا صلاتك بمن حولك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك كل السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يعدك بتقدم أعمالك وتعقد صداقات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتسامح مع البعض.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.
مهنيا واجتماعيا: حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها المتعة والراحة النفسية.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تجعلك مُشرقا وتساعدك أن تكسب الإعجاب بك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك تفاديا للوقوع في أخطاء.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.
اجتماعيا وعاطفيا: توسع دائرة معارفك واتصالاتك وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط تجنب الموضوعات الحساسة التي تثير الآخرين ضدك.
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتن بنفسك.. ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بوقت مناسب لتبادل الأفكار والآراء مع الزملاء والأصدقاء.
عاطفيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط وتقضي أوقاتا طيبة مع الأحباب.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا ورغم الضغوط تخرج سالما من أي مأزق.
عاطفيا واجتماعيا: يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك ولا تبالغ في تحليلك ونقدك للبعض.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: اليوم يحالفك الحظ والوضع الفلكي يدفعك نحو المعرفة والاطلاع.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وقد تصل لمعلومات مفيدة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد في خطواتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لدراسة وضعك المهني والمالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الابراج الاثنين 6/1/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-2-2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من مترو الأنفاق لمواجهة كورونا.. تفاصيل

غادر غاضبا ووبخته اليونان .. تفاصيل اجتماع أردوغان والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

خوفا من كورونا.. طبيب يحرج وائل الإبراشي على الهواء ويرفض مصافحته

إيقاف جمال سلامي مدرب الرجاء قبل مباراة الزمالك

أخبار الفن.. زكي فطين يكشف سبب حذف منشور هاجم فيه عمرو دياب بعنف.. خطوبة الراقصة جوهرة لـ مطرب المهرجانات عمر كمال

بالفيديو.. حسن شاكوش يقتحم إستوديو برنامج نمبر وان بسبب ضياء السيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها