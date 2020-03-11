حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 11/3/2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاربعاء11- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الأربعاء 11-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وحافظ على هدوء أعصابك.
عاطفيا: عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وحافظ على هدوء أعصابك.
عاطفيا: عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للعمل بجدية وتوطد أيضا صلاتك بمن حولك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك كل السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للعمل بجدية وتوطد أيضا صلاتك بمن حولك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك كل السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يعدك بتقدم أعمالك وتعقد صداقات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتسامح مع البعض.
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يعدك بتقدم أعمالك وتعقد صداقات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتسامح مع البعض.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.
مهنيا واجتماعيا: حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية.
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.
مهنيا واجتماعيا: حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها المتعة والراحة النفسية.
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها المتعة والراحة النفسية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تجعلك مُشرقا وتساعدك أن تكسب الإعجاب بك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك تفاديا للوقوع في أخطاء.
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تجعلك مُشرقا وتساعدك أن تكسب الإعجاب بك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك تفاديا للوقوع في أخطاء.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.
اجتماعيا وعاطفيا: توسع دائرة معارفك واتصالاتك وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.
اجتماعيا وعاطفيا: توسع دائرة معارفك واتصالاتك وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط تجنب الموضوعات الحساسة التي تثير الآخرين ضدك.
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتن بنفسك.. ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط تجنب الموضوعات الحساسة التي تثير الآخرين ضدك.
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتن بنفسك.. ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بوقت مناسب لتبادل الأفكار والآراء مع الزملاء والأصدقاء.
عاطفيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط وتقضي أوقاتا طيبة مع الأحباب.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بوقت مناسب لتبادل الأفكار والآراء مع الزملاء والأصدقاء.
عاطفيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط وتقضي أوقاتا طيبة مع الأحباب.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا ورغم الضغوط تخرج سالما من أي مأزق.
عاطفيا واجتماعيا: يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك ولا تبالغ في تحليلك ونقدك للبعض.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا ورغم الضغوط تخرج سالما من أي مأزق.
عاطفيا واجتماعيا: يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك ولا تبالغ في تحليلك ونقدك للبعض.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: اليوم يحالفك الحظ والوضع الفلكي يدفعك نحو المعرفة والاطلاع.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وقد تصل لمعلومات مفيدة.
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: اليوم يحالفك الحظ والوضع الفلكي يدفعك نحو المعرفة والاطلاع.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وقد تصل لمعلومات مفيدة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد في خطواتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لدراسة وضعك المهني والمالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد في خطواتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لدراسة وضعك المهني والمالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.