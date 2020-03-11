حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 11/3/2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وحافظ على هدوء أعصابك.

عاطفيا: عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للعمل بجدية وتوطد أيضا صلاتك بمن حولك.

عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك كل السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.



