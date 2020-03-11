بالأسود الأنيق .. كارمن سليمان تتألق في إطلالة جذابة

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جذابة.
و ظهرت كارمن سليمان مرتدية فستان باللون الأسود الأنيق فوق الركبة، مزين بالكرانيش، ونسقت معه حذاء بكعب باللون الأسود لاستكمال إطلالتها الناعمة.
وارتدت المجوهرات الأنيقة الكلاسيكية، فوضعت العقد في الرقبة بشكل جمالي، مع ترك شعرها الانسيابي ليبرز جمال طلتها.
واعتمدت على المكياج الهادئ، المعتمد على البساطة، ووضع المانيكير الأحمر في أظافرها.
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