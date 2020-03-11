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رياضة

الأهلي فاوضني 3 مرات.. نجم الزمالك يكشف سر كلمات جوزيه وتأثير محمد بركات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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القسم الرياضى
قال طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي سابقًا، فاوضه تليفونيًا في 2008.

وتابع طارق السيد عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "جوزيه قال لي أنت هتلعب جناج شمال وبركات جمبك في اليمين وهتعملوا ثنائي مميز".

وقال طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، إن النادي الأهلي فاوضه لمدة 3 مرات خلال مشواره كلاعب منذ 2003 وحتى 2008.

وتابع طارق السيد: "الأهلي دخل معايا في مفاوضات 3 مرات، في 2003 و2005 و2008".

وأوضح: "في 2003، المسألة لم تحسم بسبب الأمور المادية كما أنني فضلت نادي الزمالك لانتمائي للنادي".

وأضاف: "في 2005، جلسنا في منزل إكرامي الشحات بصحبة ثابت البطل، عرضوا عليا مقابل أكبر في الفلوس ولكني رفضت لانتمائي لنادي الزمالك".
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