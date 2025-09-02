الرئيس الإيراني يدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد "جرائم إسرائيل" في غزة وغرب آسيا

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات "عملية وجادة" لوقف ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل وتحريضها على الحروب في غزة ومنطقة غرب آسيا".

جاءت تصريحات بزشكيان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO Plus) المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لموقف جوتيريش بشأن ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية في يونيو الماضي"، لكنه شدد في المقابل على أن الموقف الأممي "لا يكفي"، مطالباً الأمم المتحدة بإظهار صرامة أكبر إزاء سياسات إسرائيل في المنطقة.

وقال بزشكيان: "نتوقع من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن تتجاوز لغة الإدانة إلى إجراءات عملية تضع حداً لجرائم النظام الصهيوني، ولتحريضه المستمر على الحروب في غزة ومناطق أخرى من غرب آسيا". وأضاف أن بلاده "تعرضت لهجوم مباشر في يونيو، بينما كانت منخرطة في مفاوضات حساسة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي"، ما اعتبره دليلاً على "نهج عدواني يسعى إلى تقويض فرص التهدئة والاستقرار".

ويرى مراقبون أن تصريحات بزشكيان تعكس رغبة طهران في استثمار المحافل الدولية لإعادة تسليط الضوء على الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وربطه بالتوترات الإقليمية الأوسع.

كما تأتي في لحظة دقيقة تشهد فيها المنطقة تصعيداً متواصلاً، وسط حرب مدمرة في غزة ومخاوف من امتدادها إلى جبهات أخرى.

في المقابل، يواجه جوتيريش ضغوطاً متزايدة من أطراف عدة داخل مجلس الأمن، إذ يتهمه البعض بالانحياز بينما يرى آخرون أنه يفتقر للأدوات التنفيذية الكفيلة بفرض قرارات ملزمة على إسرائيل.

ومع ذلك، فإن اللقاء بين بزشكيان وجوتيريش يعكس استمرار إيران في البحث عن مظلة أممية تمنحها زخماً دبلوماسياً في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين.