موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس الإيراني يدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد "جرائم إسرائيل" في غزة وغرب آسيا

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات "عملية وجادة" لوقف ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل وتحريضها على الحروب في غزة ومنطقة غرب آسيا".

جاءت تصريحات بزشكيان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO Plus) المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لموقف جوتيريش بشأن ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية في يونيو الماضي"، لكنه شدد في المقابل على أن الموقف الأممي "لا يكفي"، مطالباً الأمم المتحدة بإظهار صرامة أكبر إزاء سياسات إسرائيل في المنطقة.

وقال بزشكيان: "نتوقع من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن تتجاوز لغة الإدانة إلى إجراءات عملية تضع حداً لجرائم النظام الصهيوني، ولتحريضه المستمر على الحروب في غزة ومناطق أخرى من غرب آسيا". وأضاف أن بلاده "تعرضت لهجوم مباشر في يونيو، بينما كانت منخرطة في مفاوضات حساسة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي"، ما اعتبره دليلاً على "نهج عدواني يسعى إلى تقويض فرص التهدئة والاستقرار".

ويرى مراقبون أن تصريحات بزشكيان تعكس رغبة طهران في استثمار المحافل الدولية لإعادة تسليط الضوء على الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وربطه بالتوترات الإقليمية الأوسع. 

كما تأتي في لحظة دقيقة تشهد فيها المنطقة تصعيداً متواصلاً، وسط حرب مدمرة في غزة ومخاوف من امتدادها إلى جبهات أخرى.

في المقابل، يواجه جوتيريش ضغوطاً متزايدة من أطراف عدة داخل مجلس الأمن، إذ يتهمه البعض بالانحياز بينما يرى آخرون أنه يفتقر للأدوات التنفيذية الكفيلة بفرض قرارات ملزمة على إسرائيل. 

ومع ذلك، فإن اللقاء بين بزشكيان وجوتيريش يعكس استمرار إيران في البحث عن مظلة أممية تمنحها زخماً دبلوماسياً في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين.

