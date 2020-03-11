الأهلي يبحث عن الفوز الـ17 أمام سموحة بالدوري الممتاز.. اليوم

يصطدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بمنافسه فريق سموحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بالمباراة المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع الثامن عشر بالدوري الممتاز.





ويدخل النادي الأهلي وهو منتشي من انتصاره الافريقي على حساب صن داونز الجنوب أفريقيا وتأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويسعى المدير الفني رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، إلى مواصلة الانتصارات المحلية عن طريق سموحة، وتكرار ما حدث في مباراة الدور الاول، وذلك على الرغم من الغيابات داخل صفوف الاهلي سواء كانت للإصابة أو للراحة.





بينما على الجانب الآخر يدخل فريق سموحة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي وهو ساعي إلى أن يحقق الفوز في تلك المباراة، وكسر سلسلة انتصارات النادي الأهلي في الدوري الممتاز، وإلحاق به أول هزيمة في المسابقة المحلية.





ونجح سموحة في أن يختتم الدور الأول من الدوري الممتاز بالفوز على فريق مصر بهدف دون رد، بينما نجح الأهلي في أن يختتم الدور الأول بالفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد.



