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اقتصاد

3 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أسعار الذهب في مصر اليوم  الأربعاء،شهدت تراجعا بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد،  لتواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي حيث تراجع بقيمة بلغت جنيها واحدا أمس، الثلاثاء، فيما ارتفع أمس الأول، الاثنين، بنحو 8 جنيهات.

وسجل سعر الجرام الواحد من  عيار 21 الأوسع انتشارا، 726 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 830 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 726 جنيها مقابل 729 جنيها أمس، الثلاثاء.

وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 622 جنيها مقابل 626 جنيها أمس.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 484 جنيها في تعاملات اليوم، مقابل 487 جنيها أمس.

وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 622 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 484 جنيها.


ووصل سعر كيلو الذهب لنحو  829,714 ألف جنيه، وأوقية الذهب نحو 25.804 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5808 جنيها.

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