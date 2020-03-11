لا نقابة بلا وطن.. هل يتسبب فيروس كورونا بتعطيل انتخابات نقابة المحامين؟..فيديو

قال مجدي حافظ المحامي بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامي جنوب القليوبية، على خلفية اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين ، إن قرار تأجيل الانتخابات بسبب فيروس كورونا ، أمر تنحاز له النقابة في حالة صدوره من الدولة وضرورتة، مؤكدا انه لا نقابة بلا وطن.





وأضاف مجدي حافظ خلال حواره لبرنامج "صباح الورد " الذي يذاع على فضائية "تن" ، أن قرار التأجيل

للانتخابات يرجع للسلطة المختصة ووزير العدل، باعتباره المشرف على الانتخابات، او من وزارة الصحة.





وأكد مجدي حافظ ، أن قرار التأجيل ليس أمرا راجعا لأعضاء النقابة، وإنما هو راجع للدولة، والاشتراطات اللازمة لصحة المواطنين.





وأشار حافظ، إلى أن الانتخابات مدتها تكون في الساعات الأولى من اليوم، فمن الممكن السيطرة على الوضع، بوضع الإرشادات الصحية اللازمة، وتجنب الوقوف في تجمعات كبيرة.





وتابع: أنه على النقابات ان تهيئ نفسها للأمر ، مع مراعاة توزيع المنظفات، وادوات الوقاية علي العاملين بها .