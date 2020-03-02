AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أول رد من سامح عاشورعلى اتهامات بـ تزوير انتخابات نقابة المحامين

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:32 م
سامح عاشور
سامح عاشور
Advertisements
حمادة خطاب
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية.

وقال عاشور: "أربأ بنفسي أن أنجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا".

وعن الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح "عاشور"، أن قانون المحاماة لا يلزم بذلك، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المفروض تشريعيا يعد تدخلا في شئونها، مضيفا: "لن يدير النقابة سوى المحامين الذين انتخبتهم الجمعية العمومية، ولن أسمح لأحد بالقول أن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفا من المحامين".

وكشف "عاشور"، عن أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، مشيرا إلى أن الصندوق سيشرف عليه قاض بالنيابة الإدارية ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات أماكن التصويت، وفي حضور مندوبي المرشحين.

ونوه "عاشور"، إلى أن انتخابات 2001، و2005، و2011، و2015 جميعها تمت تحت إشراف قضائي وطعن عليها البعض بالتزوير، متابعا: "انتخابات 2009 التي لم أوفق فيها هي الوحيدة التي لم يطعن على نتائجها، وعلى الجميع القبول بإرادة الجمعية العمومية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت إشراف قضائي كامل.. التفاصيل الكاملة لانتخابات نقابة المحامين.. صور

من الفائز.. مرتضى منصور يواجه سامح عاشور على منصب نقيب المحامين

بإنذار قضائي رسمي.. جبهة الإصلاح تطالب المحامين بضوابط لنزاهة الانتخابات

قبل انتخابات المحامين.. حرب تصريحات بين المرشحين على منصب النقيب.. رجائى عطية: النقيب قال إن القانون لن يسمح له بالترشح ومارس التدليس.. وسامح عاشور: هناك من تواطأ وباع شرفه المهني

قائمة الإصلاح النقابي تدعو المرشحين لاجتماع بهدف مواجهة تزوير الانتخابات

سامح عاشور: قانون المحاماة لا يتضمن إشرافا قضائيا على انتخابات النقابة

ترشيحاتنا

عدسة نظارتها فضحتها .. ياسمين صبري تثير الجدل بعد ظهور شخص معها

الداخلية تضرب الترسانة بثلاثية والنصر يتفوق على النجوم وبتروجيت يهزم الزرقا .. تعرف على ترتيب المجموعة

خاص| كواليس إصابة المهندس الكندي بـ كورونا ونقله إلى مستشفى النجيلة

التنويم المغناطيسي.. موسيماني يتغنى بـ الأهلي ويؤكد صعوبة تأهل صن داونز أمامه

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ كورونا

بعد حادثة معجب بـ ليلى علوي .. نجمات وقعن فريسة للتحرش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن