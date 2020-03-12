تأهيل الشركة القابضة للغازات للحصول على شهادة الأيزو 50001

نظّمت إدارة ترشيد استخدامات الطاقة بالعمليات والشبكات بالشركة القابضة للغازات "إيجاس" بالتعاون مع شركة "جاسكو"، ندوة تعريفية للعاملين بالشركة من النيابات المختلفة تحت عنوان (التوعية بمتطلبات نظام إدارة البيئة ISO 50001) بحضور الدكتورة عزة الطرابيلى مدير عام حماية البيئة والدكتورة داليا عبد المتعال رئيس قسم الاستشارات البيئية بشركة جاسكو بهدف رفع الوعى لدى العاملين بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في منظومة ترشيد الطاقة .

واستعرضت "داليا" متطلبات نظام إدارة طاقة الأيزو 50001، ومسئوليات فريق الطاقة التي تتضمن إعداد نظام لإدارة الطاقة وحصر البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وتحليلها والتأكد من الالتزام بمعايير الترشيد وتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة ودور الادارات المختلفة للمشاركة في تطبيق النظام .





وتناولت الندوة بعض المشكلات الشائعة التي تؤثر على أداء الطاقة داخل المؤسسات كالتكاليف الأولية للتقنيات الحديثة الأكثر كفاءة وعدم دقة البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة فضلا عن نقص الوعى لدى العاملين وحجم التمويل الموجهة لمشروعات كفاءة الطاقة.



