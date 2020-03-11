الحكومة تمد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحي حتى 28 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحي الحالي والمقرر انتهاؤه في 29 أبريل المقبل، حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الضوابط والشروط.





يأتي ذلك في ضوء ما حققه البرنامج من نجاح في تحفيز وتشجيع الحركة السياحية، وفي إطار حرص مصر على تقديم نفس حزمة الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة في الخارج على الاستمرار في جلب السائحين إلى مصر.





ويعتمد برنامج التحفيز على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مٌقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الورقية والإدارية التي تستلزمها عملية التحفيز.