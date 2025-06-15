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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مع بداية المباراة .. جماهير الأهلي تتألق وتدعّم الفريق بقوة أمام إنتر ميامي

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
كريم عاطف

رغم إقامة المباراة في مدينة ميامي الأمريكية، خطفت جماهير النادي الأهلي الأضواء مع بداية مواجهة الفريق أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

حيث حرصت أعداد كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء على التواجد في مدرجات ملعب "هارد روك" لتقديم الدعم الكامل للفريق.

ورفعت الجماهير أعلام الأهلي ورددت الهتافات المعهودة التي تعكس حبها وولاءها للنادي، ما أضفى أجواء حماسية على اللقاء، وجعل لاعبي الفريق يشعرون بأنهم يلعبون على أرضهم رغم بعد المسافة.

وتوافدت الجماهير الحمراء من ولايات أمريكية مختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من مشجعي الأهلي المقيمين في أمريكا الشمالية، وظهر ذلك بوضوح في المظاهر الاحتفالية قبل انطلاق اللقاء .

وتعكس هذه الحضور الجماهيري القوي مدى الشعبية الجارفة للنادي الأهلي عالميًا، وقدرته على حشد أنصاره في أي مكان يتواجد فيه، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المواجهة الثانية للأهلي أمام فريق أمريكي في مونديال الأندية، إذ سبق له مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2023 بالنظام القديم، وفاز انذاك بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي "أفشة".

ويتطلع الأهلي لتكرار التفوق على الأندية الأمريكية، وافتتاح مشواره في النظام الجديد للبطولة بنتيجة إيجابية، بينما يسعى إنتر ميامي لترك بصمة في ظهوره الأول في الحدث العالمي، خاصة بحضور بيكهام وقيادة ميسي.

الاهلي الاهلي و إنتر ميامي كأس العالم للأندية كاس العالم انترميامي

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