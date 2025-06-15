شاهد .. حفل افتتاح كأس العالم للأندية قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي

شارك الإعلامي أحمد حسن صوراً من حفل افتتاح رائع للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على حسابه علي موقع فيسبوك ،وذلك علي أرضية ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، قبل انطلاق مواجهة فريقى إنتر ميامي الأمريكي والأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



وكانت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا والثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.