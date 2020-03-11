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رياضة

خلاف حول الراتب.. برشلونة يكثف المفاوضات مع تيرشتيجن لتمديد عقده

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:44 م
تيرشتيجن
تيرشتيجن
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عبدالله هشام
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وجود مفاوضات مكثفة بين إدارة نادي برشلونة والحارس الألماني تيرشتيجن حارس مرمى الفريق الأول لتمديد التعاقد معه أطول فترة ممكنة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن إدارة برشلونة ترغب الحصول على خدمات الحارس أطول فترة ممكنة لكنه طلب زيادة كبيرة في الراتب وهو مرفوض تمام من إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد تيرشتيجن ينتهي في عام 2022 ويأمل النادي في أن يضمن خدماته لفترة أطول بعد ظهوره بقدرات قوية واستطاع حسم العديد من المباريات لصالح الفريق .


جدير بالذكر أن شارك تير شتيجن شارق في 224 مباراة مع برشلونة ويعد أحد أعمدة الفريق الأساسية طوال الفترة الماضية .

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