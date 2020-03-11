خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأمطار وسوء الطقس..فيديو

أكد وليد عابدين مستشار الإعلام لشركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه سيتم الإنتشار على كافة المحاور الرئيسية خاصة في الأنفاق مؤكدا أنه سيكون هناك المهندسين والمعدات اللازمة للإستعداد لطقس الغد والأمطار الغزيرة التي من المتوقع حدوثها.
وأضاف عابدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أنه سيتم متابعة شبكات الصرف الصحي ومصارف الأمطار ليس فقط عدا ولكن كانت المتابعة بدءا من فصل الشتاء من شهر سبتمبر الماضي وتم عمل تطوير للشبكات.
وتابع مستشار الإعلام لشركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم رفع كفاءة المحطات لأستيعاب أي كمية مياه للأمطار من الممكن أن تحدث مؤكدا أن غرف العمليات انعقدت وتم وضع الخطط وبدأنا في نشر المعدات للإستعداد.
وأشار وليد عابدين أننا نناشد الموطنين بخفض استخدامهم من المياه ستساعدنا على إنجاز المهمة وسنعمل مع المحلات وكافة أجهزة الدولة وسنعمل عر رفع كميات الأمطار.
وقال مستشار الإعلام لشركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب أنه من المتوقع أن يتم قطع المياه عن بعض المناطق خاصة اذا كانت الأمطار شديدة الغزارة للحد من استخدام المياه والسماح لمياه الأمطار بالخروج.