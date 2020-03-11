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رياضة

حمدالله يقود تشكيل النصر أمام الرائد بالدوري السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:58 م
عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
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القسم الرياضى

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه لخوض مباراة الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

ويستضيف نادي النصر نظيره الرائد، في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن الفهد، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

وجاء تشكيل نادي النصر لمباراة الرائد على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

 

في الدفاع: الغنام - مايكون - عمر – العبيد.

 

في خط الوسط: خالد العنام - مختار علي - يحيى الشهري.

 

في خط الهجو: جوليانو – نور الدين امرابط – عبدالرزاق حمدالله

 

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الرائد للمباراة على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: دوخة.

 

في خط الدفاع: الدوسري - بالوميكي – الشويش.

 

في خط الوسط: الفهد - العمري - داوودي – دجوم.

 

في خط الهجوم: الفرحان - فوزير – الغامدي.


ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بعد مرور 22 جولة، متفوقًا على نادي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة قبل مباراة اليوم.


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