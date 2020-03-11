تربوي: طارق شوقي لديه رؤية جيدة للتعليم.. فيديو

أكد الدكتور محمد صلاح، الخبير التربوي، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لديه رؤية جيدة بشأن التعليم، معقبًا: "عارف هو عايز إيه، وفي معرض (بت 2020 الدولي لتقنيات التعليم) والذي أقيم في لندن في آخر شهر يناير الماضي ، كان هناك شرح لتطور التعليم في مصر".





وأشار "صلاح"، خلال لقائه ببرنامج "حجر الأساس"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المُذاع عبر فضائية "أزهري"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن وزير التعليم قال في المعرض ، إن الامتحانات ستكون دون درجات؛ كي يتعود الطالب على "التابلت"، وكانت النتيجة سيئة؛ لأنه تم فهم كلامه بشكل خاطئ.





وأوضح أن دور المدرس لا يمكن إلغاؤه تحت أي بند، فالتعليم في حاجة إلى المعلم ، فهو صاحب التوجيه الروحي والمعنوي ، حتى في التعليم الـ"أون لاين".



