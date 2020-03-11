بالقوة الضاربة | تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، عن تشكيله فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، فى المباراة العودة المقرر لها بعد قليل علي ملعب بارك دي يرانس فى دور الـ16 ، ضمن منافسات دوري ابطال أوروبا.





وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالاتي :





"بوركي، بيتشيك، هوميلز، زاجادو، حكيمي، تشان، فيتسيل، جيريرو، سانشو، هالاند، هازارد".





يذكر أن لقاء الذهاب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" انتهى بفوز دورتموند بنتيجة (2-1).



