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حوادث

نظر محاكمة متهمين بـ التزوير في محررات رسمية بالمقطم

الخميس 12/مارس/2020 - 03:20 ص
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق محاكمة متهمين في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم .

يصدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.

وأسندت النيابة للمتهمين فللأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي المساعدة مع موظف عمومي حسن النية كاتب التحقيق بنيابة الخليفة والمقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الادلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة وتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة .

وقام المتهمان الاول والثاني وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما بطاقتي الرقم القومي باسم احد الاشخاص والمنسوب صدورها لمصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية وتلك بان اصطنعوها كليا علي غرار المحررات الصحيحة منها وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

كما قاما بالاشتراك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية المختصين بمكتبي شهر عقاري الاهرام وجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر توثيق وذلك بجعله واقعة مزورة وهي بيع قطعة ارض ، وقاما مع مجهول بالتوقيع علي محضر التصديق بتوقيع نسبه زورا إليه.
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