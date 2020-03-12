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رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للجمباز في شرم الشيخ

الخميس 12/مارس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات بطولة أفريقيا الخامسة عشرة للجمباز الإيقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر حتى 17 مارس الجاري في الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية، بشرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 11 دولة.وهي:مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين، واعتذرت بعثة المنتخب التونسي في اللحظات الأخيرة.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي حتى 14 مارس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب في الأولمبياد.

ويسعى المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.

أما المرحلة الثانية فتشهد منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتى 17 مارس.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، إن البطولة تعد أكثر البطولات التى تشهد مشاركة واسعة من قبل اللاعبين والدول على مستوى البطولات الأفريقية.

وأشار أمين على حرص اتحاد الجمباز على إقامة البطولة في شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الاتحاد لنشر اللعبة في جميع المحافظات وتنشيط السياحة المصرية.

وأضاف أمين " من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الأفريقية.
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