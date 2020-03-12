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حوادث

17 سيارة إسعاف.. الصحة تكشف آخر المستجدات في حادث القطارين.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 06:28 م
حادث قطار
حادث قطار
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم قطارين ركاب بمزلقان الرمل أسفل كوبرى السابتية، اتجاه رمسيس، ولا وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 17 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفيات معهد ناصر،  وشبرا العام، والسكة الحديد.

وأشار مجاهد إلي أن الإصابات تراوحت ما بين بسيطة إلي متوسطة" سحجات وكدمات وجروح وكسور"، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وتترأس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة بديوان عام الوزارة، للوقوف على مستجدات الموقف ومتابعة أي طوارئ في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.
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