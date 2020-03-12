انهيار سقف مخزن الكتب بتعليم الفيوم على أجهزة التابلت

تسبب الطقس السيئ بمحافظة الفيوم اليوم فى انهيار سقف مخزن الكتب المدرسية الرئيسى التابع لمديرية التربية والتعليم بمنطقة "باغوص" بمدينة الفيوم، وانهار المخزن على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوي.





تلقى اللواء عادل الطلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مصطفى المصرى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بالحادث.









انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ، ولم يتسبب الحادث في وقوع أى إصابات بشرية، وجار حصر أجهزة التابلت التى سقط سقف المخزن عليها.





تبين من التحقيقات أن مخزن الكتب المدرسية تابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وأن الأسقف وبعض الحوائط مقامة بالأخشاب وتفتقد إجراءات الأمن والسلامة، و انهار سقف المخزن نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.



