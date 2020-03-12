إدارة ذكية .. برلمانى يشيد بأداء الحكومة فى أزمة الأمطار الشديدة

أصدر النائب عبد الحميد كمال بيانا يشيد بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في ادارة الازمة الحالية فيما يخص التغيرات المناخية التى تشهدها بلادنا فى مواجهة السيول والامطار الشديدة.









وأضاف كمال فى بيان صحفى له: "أنه لاول مرة نشاهد ادارة ذكية للحكومة بكل مكوناتها من الوزراء من الوزارات المختلفة والهيئات المعاونة يتضامن فيها الجميع وتؤكد وحدة الافكار والتنفيذ بعيدًا عن ما كنا نعانيه من سياسة الجزر المنعزلة".









وتابع النائب : نشاهد حاليا مبادرة الحكومة فى ادارة الازمة واستقراء الواقع والعمل بروح الفريق بتحليل المعلومات ووضع السيناريوهات المحتملة والمتعددة لمواجهة التحديات السياسية.









وأضاف النائب " انني رغم انتمائي السياسي للمعارضة السياسية فى تكتل 25 / 30 البرلماني وحزب التجمع اليساري وممثلا لشعب السويس اؤكد على ان الموضوعية فى المواقف السياسية تتطلب الاشادة والمواقف الجيدة والجهود التى تستحق التقدير مع الاعتراض على اي من المواقف السياسية الخاطئة .









وتابع:" ومن هنا اثمن ادارة الازمة وتحية لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي على اداء متميز مبني على الرؤية العلمية والجماعية والمتابعة والتقييم .. عاشت مصر التى نريدها الافضل وبحياة كريمة يستحقها الشعب المصري وبرؤية عمل متكامل يضمن سلامة وتطوير بلادنا".