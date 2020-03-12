بملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل في أحدث ظهور

حرصت الإعلامية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفى فهمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، وذلك برفقة زوجها خلال حضورهما عشاء برفقة أصدقائهما.
ظهرت زوجة مصطفى فهمى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود و نسقت معها جاكيت من نفس اللون و نوع القماش، مما منحها إطلالة جذابة.
وقد نالت إطلالة زوجة مصطفى فهمى إعجاب متابعيها على الانستجرام.
كما اختارت زوجة مصطفى فهمى مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.