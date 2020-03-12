محافظ كفر الشيخ يتفقد محطات الصرف ويتابع سحب مياه الأمطار.. فيديو وصور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مساء اليوم، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية، لرفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، لتسيير الحركة المرورية.





رافق المحافظ خلال جولته، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، محطة رقم 4 للصرف الصحي بغرب مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على عمل محطات الصرف بكفاءتها وطاقتها لاستيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.





ووجه محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بالتواجد على مدار اليوم، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ التي بدأت اليوم، وستنتهي السبت المقبل، وفقًا لما أشارت إليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.