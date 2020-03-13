تعرف على الأندية الإنجليزية المتأهلة لدوري الأبطال حال إلغاء مسابقة الدوري

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى عالم كرة القدم، واحتمالية تسببه في إلغاء المنافسات محليًا وقاريًا.





وأعلن نادي أرسنال، في بيان رسمي، إصابة المدير الفني مايكل أرتيتا، بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت عليه أعراضه.





الإصابة التي تعرض لها المدرب الإسباني، تسببت في الدعوة بشكل عاجل إلى عقد اجتماع طارئ، ظهر اليوم الجمعة، من أجل حسم مصير البريميرليج.





ومن المنتظر أن تحسم الأندية الإنجليزية بالتصويت أو الاتفاق، مصير البطولة، وسط تكهنات باحتمالية إلغاء الموسم، أو الاكتفاء بالتأجيل حتى إشعار آخر.





ولكن.. حال إعلان رابطة الدوري الإنجليزي إلغاء المسابقة رسميًا، فإن أزمة كبرى قد تحدث بين الأندية بسبب النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.





بحسب صحيفة فوتبول لندن، ينوي نادٍ إنجليزي -لم يتم كشف هويته- طلب إلغاء الموسم، على الأغلب من أجل التأهل للنسخة المقبلة من المسابقة الأوروبية الأهم.





الصحيفة كشفت أنه حال إلغاء الدوري، تتأهل الأندية إلى أبطال أوروبا، وفقًا للترتيب الذي انتهى عليه الموسم الماضي.





ويعني هذا الأمر، أن تتأهل أندية مانشستر سيتي، ليفربول، توتنهام هوتسبير، وتشيلسي لدوري الأبطال، بينما يعد في تلك الحالة، ليستر سيتي الخاسر الأكبر.





بالنظر إلى ترتيب النسخة الجارية من البريميرليج، يتصدر ليفربول الجدول، ويليه مانشستر سيتي، ثم ليستر، ومن بعده تشيلسي.





ويتنافس على المركز الرابع كل من مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، شيفيلد يونايتد، توتنهام هوتسبير، وأرسنال.