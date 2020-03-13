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رياضة

مفاجأة.. رئيس الاتحاد الإنجليزي يلمح بـ إلغاء الدوري بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
فجر جريك كلارك، رئيس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مفاجأة عن موقف البريميرليج من العودة بعد إيقافه بسبب فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن كلارك كان حاضرًا في الاجتماع الذي نظمته رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، وقال لهم بأنه لا يعتقد أن يتم استكمال الدوري أو باقي المنافسات الكروية في البلاد هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة أن حديث كلارك أثار مخاوف كبيرة في رابطة الدوري ومسئولي الأندية بسبب خسائر مادية مهولة محتملة إذا لم يتم استكمال الدوري وإلغائه هذا الموسم.

وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن اليوم عن تأجيل منافسات البريميرليج حتى الرابع من إبريل ، وباقي منافسات الكرة في إنجلترا حتى الثالث من إبريل؟
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