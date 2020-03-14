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وزيرة التضامن: تواصلنا مع وزير الإسكان لحل أزمة أهالي الزرايب

السبت 14/مارس/2020 - 12:16 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رئيس الوزراء أمر بالتوجه مباشرة إلى منطقة الزرايب المتضررة من الأمطار وحصر الخسائر وتقديم أقصي حماية ودعم للمتضريين.

وأضافت نيفين القباج خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهلال الأحمر من أولى الجهات التى تدخلت ومعها مديرية التضامن بتقديم الكثير من المساعدات للمتضررين من الأمطار مثل البطاطين والإغاثات والاغذية والمساعدة فى نقل الأهالي.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منطقة الزرايب المتضررة من هطول الأمطار يسكن بها 700 أسرة، استقبلتهم المؤسسات الدينية والمجتمع المدني ولم يكن هناك أي مشكلة فى المساعدات الوقتية.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن المساجد والكنائس بمنطقة الزرايب استقبلت الكثير من العائلات المتضررة بسبب الأمطار وأن هناك بعض الآسر ذهبت إلى أقاربها، مضيفة أنها ذهبت إليهم لكي تنقلهم إلى مؤسسات رعاية إجتماعية فى التضامن أو مراكز شباب بالتنسيق مع وزارة الشباب أو الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أنه، تم طرح جميع الحلول لحل مشاكل متضرري الأمطار، موضحة أنها قبل زيارتها لمنطقة الزرايب تواصلت مع وزير الإسكان لمناقشة استعدادته لانقاذ اهالى الزرايب.
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